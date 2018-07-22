Akhisarspor'da Tunay sesleri – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da Tunay sesleri

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da Tunay sesleri

    Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan 'da çalışmaları hızlandı.

    Son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attırıp, Konyasporlu sol bek Eren Albayrak'ı gündemine alan yeşil-siyahlılar şimdi de Medipol 'le bağlarını koparmaya hazırlanan için de girişimde bulundu. Geçen sezon 'de yalnızca 11 resmi maça çıkan gurbetçi futbolcunun kiralık olarak edilmesi gündeme geldi.

    Tunay'ın da kariyerine 'de devam etmek istediği ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği kaydedildi. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden da 'u kadrosuna katmak istiyor. doğduğu ülke 'nın St. Pauli takımında başlayan Tunay, Hamburg ve 'de top koşturduktan sonra 'ya oldu. 'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunay, Başakşehir'de ise istediği çizgiyi yakalayamadı.

    1. 22.7.2018 14:37
    2. Güncelleme: 22.7.2018 14:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Tunay sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN