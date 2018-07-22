Akhisarspor'da Tunay sesleri
Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan Akhisarspor'da transfer çalışmaları hızlandı.
Son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attırıp, Konyasporlu sol bek Eren Albayrak'ı gündemine alan yeşil-siyahlılar şimdi de Medipol Başakşehir'le bağlarını koparmaya hazırlanan Tunay Torun için de girişimde bulundu. Geçen sezon Başakşehir'de yalnızca 11 resmi maça çıkan gurbetçi futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi gündeme geldi.
Tunay'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği kaydedildi. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor da Tunay Torun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbola doğduğu ülke Almanya'nın St. Pauli takımında başlayan Tunay, Hamburg ve Herta Berlin'de top koşturduktan sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunay, Başakşehir'de ise istediği çizgiyi yakalayamadı.
- 22.7.2018 14:37
- Güncelleme: 22.7.2018 14:41
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Akhisarspor'da Tunay sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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