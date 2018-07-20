Yeşil-siyahlıların tecrübeli sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı, teknik direktör Saffet Susic'in de Eren'i takımında görmek istediği iddia edildi. Bursaspor altyapısında kariyerine başlayan Eren, Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Konyaspor formalarını terletti. Süper Lig'de 111 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek 3 gol attı.