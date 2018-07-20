Akhisarspor'da Eren gündemde – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da Eren gündemde

    Akhisarspor'da Eren gündemde

    son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attıran Spor Toto temsilcilerinden 'un, Konyasporla sözleşmesini fesheden Eren Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.

    Yeşil-siyahlıların tecrübeli sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı, teknik direktör Saffet Susic'in de Eren'i takımında görmek istediği iddia edildi. altyapısında kariyerine başlayan Eren, , Orduspor, 1461 Trabzon, , ve formalarını terletti. 'de 111 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek 3 gol attı.

    1. 20.7.2018 14:31
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