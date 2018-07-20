Akhisarspor'da Eren gündemde
Transferde son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attıran Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor'un, Konyasporla sözleşmesini fesheden Eren Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Yeşil-siyahlıların tecrübeli sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı, teknik direktör Saffet Susic'in de Eren'i takımında görmek istediği iddia edildi. Bursaspor altyapısında kariyerine başlayan Eren, Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Konyaspor formalarını terletti. Süper Lig'de 111 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek 3 gol attı.
- 20.7.2018 14:31
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan müjde: 3 günde 3 takviye
Toplam 2
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paşa Başkanım Siyah forma alacağız stoklarda yok bu işi bir an evvel çözün,nasıl iştir forma yok
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Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
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hagi10 bunun yüzünden çok derbi kaybettik.
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Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi!
Toplam 1
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serdar Keske deseydı çöpoğlu çöpler
Akhisarspor'da Eren gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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