Vrsajevic Akhisar’da – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da

    Vrsajevic Akhisar’da
    Şimdiye kadar 'den Güray Vural ve G.Birliği'nden Hollandalı Manu'yu alan kupa şampiyonu , Osmanlı'dan Bosna Hersekli sağ bek 'i de kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
    1. 4.7.2018
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