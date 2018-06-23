Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde
Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Süper Lig ekibi Akhisarspor'un bayrağı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.
Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu dev bayrak bugün itibariyle köprüye asıldı. Eryüksel 10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirterek, "Tüm Akhisarlılar'a armağan olsun. Kupa şampiyonluğu yaşayan Akhisarsporlular gurur duymalı, onlara ne yapsak azdır" diye konuştu.
- 23.6.2018 13:01
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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