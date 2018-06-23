Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    'un bayrağı FSM Köprüsü'nde

    Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde

    'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren ekibi 'un bayrağı İstanbul 'nde dalgalanmaya başladı.

    Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu dev bayrak bugün itibariyle köprüye asıldı. Eryüksel 10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirterek, "Tüm Akhisarlılar'a armağan olsun. Kupa şampiyonluğu yaşayan Akhisarsporlular gurur duymalı, onlara ne yapsak azdır" diye konuştu.

    1. 23.6.2018 13:01
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