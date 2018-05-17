Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak

Ligde 33. haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftaya averajla 12. sırada girdi.

Deplasmandan aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantileyen yeşil-siyahlı ekip, sezonu, ligden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 iç saha maçından sadece 1 puan alabildi.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı kart cezalıları Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Milan Lukac yarın forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA OSMANLISPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Rakibiyle Süper Lig'de 6. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda 7 gol atan Ege temsilcisi kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, iç sahadaki 2 müsabakada ise rakibini mağlup edemedi, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.