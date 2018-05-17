Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak
Geçen hafta Kayserispor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın sezonun son maçında Osmanlıspor'u konuk edecek.
Ligde 33. haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftaya averajla 12. sırada girdi.
Deplasmandan aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantileyen yeşil-siyahlı ekip, sezonu, ligden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 iç saha maçından sadece 1 puan alabildi.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı kart cezalıları Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Milan Lukac yarın forma giyemeyecek.
İÇ SAHADA OSMANLISPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Rakibiyle Süper Lig'de 6. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda 7 gol atan Ege temsilcisi kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, iç sahadaki 2 müsabakada ise rakibini mağlup edemedi, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
- 17.5.2018 10:51
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
-
Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.