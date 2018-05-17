Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akhisarspor, ligi maçıyla tamamlayacak

    Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak

    Geçen hafta 'u yenerek 'de kalmayı garantileyen , yarın sezonun son maçında 'u konuk edecek.

    Ligde 33. haftada deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran , son haftaya averajla 12. sırada girdi.

    Deplasmandan aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantileyen yeşil-siyahlı ekip, sezonu, ligden düşmesi kesinleşen maçıyla tamamlayacak.

    Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 iç saha maçından sadece 1 puan alabildi.

    Akhisar Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı kart cezalıları ve Olcan Adın'ın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Milan Lukac yarın forma giyemeyecek.

    İÇ SAHADA OSMANLISPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
    Rakibiyle 'de 6. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    Bu maçlarda 7 gol atan Ege temsilcisi kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, iç sahadaki 2 müsabakada ise rakibini mağlup edemedi, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

    1. 17.5.2018 10:51
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