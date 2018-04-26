Okan Buruk: "Önce lig sonra kupa"
Okan Buruk, Türkiye Kupası finalini düşünmediklerini önceliklerinin Süper Lig olduğunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'ı eleyerek finale çıkan Akhisarspor, Süper Lig'de hiç rahat değil. Şu anda 35 puanla düşme hattının sadece 3 puanlık üstünde yer alan Akigolar'da Teknik Direktör Okan Buruk önceliklerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Buruk, "Öncelikle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz. Bizim için kupa ve lig birleşince özellikle son haftalar zor oldu. 1 haftada 3 maç oynamak bazı oyuncularımız için yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmemek de önemliydi. Serginho, Bilal Kısa, Soner, Eray gibi 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması bizi etkiledi. Bu hafta da Sissoko cezalı ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde çıkacağız" dedi.
- 26.4.2018
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