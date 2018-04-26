Okan Buruk: "Önce lig sonra kupa" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    : "Önce lig sonra kupa"

    Okan Buruk: "Önce lig sonra kupa"

    , finalini düşünmediklerini önceliklerinin olduğunu açıkladı.

    Ziraat 'nda G.Saray'ı eleyerek finale çıkan Akhisarspor, 'de hiç rahat değil. Şu anda 35 puanla düşme hattının sadece 3 puanlık üstünde yer alan Akigolar'da Teknik Direktör önceliklerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Buruk, "Öncelikle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine 'da son vermek istiyoruz. Bizim için kupa ve lig birleşince özellikle son haftalar zor oldu. 1 haftada 3 maç oynamak bazı oyuncularımız için yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmemek de önemliydi. Serginho, , Soner, Eray gibi 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması bizi etkiledi. Bu hafta da Sissoko cezalı ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde çıkacağız" dedi.
    1. 26.4.2018
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