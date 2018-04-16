Akhisarspor’da Marvin Emnes ile yollar ayrıldı
Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında İngiltere Premier Lig’den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı Marvin Emnes ile yollarını ayırdı.
29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes, yeşil-siyah forma ile çıktığı 7 Süper Lig maçında 293 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında 180 dakika oynamış ve gol şansı bulamamıştı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
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