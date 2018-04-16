Akhisarspor’da Marvin Emnes ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Akhisarspor’da ile yollar ayrıldı

    Akhisarspor’da <a href="/index/marvin-emnes?id=6666ac2b-b81d-4511-8696-34055dc0176b" class="" rel="tag">Marvin Emnes</a> ile yollar ayrıldı

    Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında ’den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı ile yollarını ayırdı.

    Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre arasında kadro dışı bırakılan ve ikinci devreden itibaren U21 takımı ile idmanlara çıkan Hollandalı 'in, tek taraflı olarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

    29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes, yeşil-siyah forma ile çıktığı 7 maçında 293 dakika, 2 maçında 180 dakika oynamış ve gol şansı bulamamıştı.


    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor’da ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN