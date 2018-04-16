Akhisar'da Olcan Adın'ın anne acısı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Akhisar'da 'ın anne acısı

    Akhisar'da Olcan Adın'ın anne acısı

    'nda yarı final 2'nci karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın konuğu olacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da , anne acısıyla sarsıldı.

    Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi gören annesi Aysel Adın, hayatını kaybetti. Aysel Adın'ın cenaze namazı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Akigo'da sakatlığı bulunan Olcan, 'de Beşiktaş'la oynanan son maçta takımdaki yerine alamamıştı.

    Yıldız futbolcu, Galatasay rövanşında da forma giyemeyecek. Süper Lig lideri Galatasaray'la kupada 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Yeşil-Siyahlı ekip, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için deplasmanda rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda. Akhisar'ın 2-1'lik galibiyeti halinde maç uzayacak. Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyet ile her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. Finale çıkan taraf, Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için 'da karşı karşıya gelecek.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:36
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