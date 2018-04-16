Akhisar'da Olcan Adın'ın anne acısı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2'nci karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın konuğu olacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Olcan Adın, anne acısıyla sarsıldı.
Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi gören annesi Aysel Adın, hayatını kaybetti. Aysel Adın'ın cenaze namazı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Akigo'da sakatlığı bulunan Olcan, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan son maçta takımdaki yerine alamamıştı.
Yıldız futbolcu, Galatasay rövanşında da forma giyemeyecek. Süper Lig lideri Galatasaray'la kupada 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Yeşil-Siyahlı ekip, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için deplasmanda rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda. Akhisar'ın 2-1'lik galibiyeti halinde maç uzayacak. Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyet ile her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. Finale çıkan taraf, Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
-
Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
-
Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 6
Yorum
Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş kendi evinde nasıl ağırlamışsa Fenerbahçeyi aynı karşılığı görecektir
Akhisar'da Olcan Adın'ın anne acısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.