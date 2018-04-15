Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek

    Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek

    'de 'a evinde 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, önündeki 5 karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekiplerle oynayacak.

    İlk olarak yarı final rövanş maçında deplasmanına çıkacak Akhisarspor, ardından lig müsabakasında 'yi konuk edecek. Ege temsilcisi 31'inci haftada , 32'nci haftada Galatasaray ve 33'üncü haftada da karşısında ter dökecek. Sarı-kırmızılı takımlarla oynayacağı maçlarda kupa ve ligdeki kaderini belirleyecek yeşil-siyahlıların teknik direktörü , iki kulvarda da pes etmeyeceklerini söyledi.

    Galatasaray ile oynanan ilk karşılaşmayı evlerinde 2-1 kaybetmelerine rağmen final umutlarını koruduklarını belirten Buruk, "Kupada Galatasaray'ı eleyebiliriz. Ligde ise toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp iyi bir konumda sezonu tamamlayacağız" dedi.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:41
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