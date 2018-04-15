Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, önündeki 5 karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekiplerle oynayacak.
İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak Akhisarspor, ardından lig müsabakasında Göztepe'yi konuk edecek. Ege temsilcisi 31'inci haftada Yeni Malatyaspor, 32'nci haftada Galatasaray ve 33'üncü haftada da Kayserispor karşısında ter dökecek. Sarı-kırmızılı takımlarla oynayacağı maçlarda kupa ve ligdeki kaderini belirleyecek yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, iki kulvarda da pes etmeyeceklerini söyledi.
Galatasaray ile oynanan ilk karşılaşmayı evlerinde 2-1 kaybetmelerine rağmen final umutlarını koruduklarını belirten Buruk, "Kupada Galatasaray'ı eleyebiliriz. Ligde ise toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp iyi bir konumda sezonu tamamlayacağız" dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:41
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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