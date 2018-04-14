Akigo’da 3 değişiklik – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Akigo’da 3 değişiklik

    Akigo’da 3 değişiklik
    Akhisarspor Alanyaspor maçının ilk 11'inden 3 farklı isme dün karşısında şans verdi. Yeşilsiyahlı ekipte cezalı Muğdat Çelik'in yanı sıra Dany ve Olcan Adın'ın yerine , Aykut Çeviker ve Eray Ataseven mücadele etti.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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