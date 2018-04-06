Deplasman Akigo’nun işi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Deplasman Akigo’nun işi

    Deplasman Akigo’nun işi

    Akhisar'da , Alanya karşısında takımının deplasman performansına güveniyor.

    Akhisar'da , Alanya karşısında takımının deplasman performansına güveniyor. Son 3 dış saha maçından 7 puan çıkaran yeşil-siyahlıların başarılı çalıştırıcısı, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. Üst sıralara tırmanmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya'dan da istediğimizi elde edeceğiz" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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