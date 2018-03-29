Kaptan Bilal rotayı çizdi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Kaptan Bilal rotayı çizdi

    Kaptan Bilal rotayı çizdi

    Akhisarspor'a tekrar geri dönen yıldız isimlerinden , şampiyonluk adayı 'i eli boş göndereceklerini iddia etti.

    Akhisarspor'a tekrar geri dönen yıldız isimlerinden , şampiyonluk adayı 'i eli boş göndereceklerini iddia etti. Tecrübeli kaptan, "Çok zor maçlar var, kolay hiçbir maç yok, onun için bir an önce de alttan kurtulmak istiyoruz. Bu hafta inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
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