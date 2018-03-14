Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'un hedefi yeni galibiyet serisi

    Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi

    Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde 'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya , cumartesi günü deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak.

    Ligde 33 puanla 10'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 9 haftada ilk 5 hedefine ulaşmaya çalışacak. , 9 maçın 5'ini evi Akhisar Stadyumu'nda oynayacak. Sakat oyuncunun bulunmadığı Akigo'da Trabzon maçında kırmızı kart gören Serginho, deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:55
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