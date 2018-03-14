Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak.
Ligde 33 puanla 10'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 9 haftada ilk 5 hedefine ulaşmaya çalışacak. Akhisarspor, 9 maçın 5'ini evi Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak. Sakat oyuncunun bulunmadığı Akigo'da Trabzon maçında kırmızı kart gören Serginho, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:55
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ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 2
Yorum
numan ne alaka, başka işiniz mi yok! maçı seyretmiş, seyredebilir...
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 31
Yorum
george hagi madem öyle sırdan bir maç gibi oynayında GALATSARAY size napıyor görün .hadi bakalım
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 15
Yorum
Kartalım Aykut Taktiği Tacını çalmışlar sonrası ni bilmez Zavallı Kulübün Zavallı Hocası
Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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