Akhisar'da hedef 5'te 5
SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetle gözünü Avrupa yarışına çeviren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Trabzonspor'u 5'te 5 için ağırlayacak.
Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 6-1 yenmeyi başaran Akigo, rakibinden hem rövanşı da almaya hem de geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetini taçlandırmaya çalışacak. Akhisar, yeni stadında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi de hedefliyor. Maç öncesi Akhisarspor'un 33, geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Trabzon'un ise 36 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:25
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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