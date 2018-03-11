Akhisar'da hedef 5'te 5 – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Akhisar'da hedef 5'te 5

    Akhisar'da hedef 5'te 5

    SPOR 'de üst üste 4 galibiyetle gözünü Avrupa yarışına çeviren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın 'u 5'te 5 için ağırlayacak.

    'u sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 6-1 yenmeyi başaran Akigo, rakibinden hem rövanşı da almaya hem de geçen haftaki galibiyetini taçlandırmaya çalışacak. Akhisar, yeni stadında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi de hedefliyor. Maç öncesi Akhisarspor'un 33, geçen haftaki yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Trabzon'un ise 36 puanı bulunuyor. , "Taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:25
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