Akhisar'da hedef 5'te 5

Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 6-1 yenmeyi başaran Akigo, rakibinden hem rövanşı da almaya hem de geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetini taçlandırmaya çalışacak. Akhisar, yeni stadında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi de hedefliyor. Maç öncesi Akhisarspor'un 33, geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Trabzon'un ise 36 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.