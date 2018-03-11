Sadece Akhisar'ı düşünün – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Sadece Akhisar'ı düşünün

    Sadece Akhisar'ı düşünün

    Fırtına’nın hocası ve kaptanlar, yaşanan kongre sürecinden takımın etkilenmemesi için çok yoğun çaba harcıyor... 54 yaşındaki teknik adam, futbolcularına “Bizim işimiz sahayla ve sadece buraya odaklanacağız. İnsanların yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi

    'da yarın deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi yaşanan kongre sürecinde, teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. Bu konuda takım kaptanları Onur ve Burak'tan da yardım isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim işimiz sahayla ve sadece maça odaklanacağız. İnsanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Tabii ki çok zor bir sınav bizleri bekliyor ama aklımızın maçta olduğunu ve sadece galibiyeti istediğimizi herkes görecek" dedi.

    MORAL DA KAZANMAMIZ GEREK
    Çalımbay, camianın morale ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Tek hedefimiz var, o da ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlamak. Oyuncularımızla bu konuda konuşma yaptık ve herkesin bu mücadelede olacağına inanıyoruz. Sahada savaşan ve tekmeye kafa atan oyunculardan kurulu bir takımla Akhisarspor deplasmanından istediğimizi alarak döneceğiz" dedi. Bu arada bordo-mavili takımda hafif sakatlıkları geçen Abdülkadir ve N'Doye gibi isimler de teknik heyetin görev vermesi durumunda Akhisarspor maçında forma giyebilecek.

    EKSİKLE İDMAN, ABDÜLKADİR KOŞU YAPTI
    Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo, Jan Durica ve Matus Bero'nun katılmadığı, Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi. Bordo-mavili ekibin pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptığı bildirildi.

    DEPLASMANDA 141 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, 141 gündür ise deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Dış sahada son mağlubiyetini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son Alanyaspor maçını 2-1 kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanışmıştı.

    Her şey Avrupa için (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
    Trabzonspor için Teleset Mobilya Akhisarspor maçının önemini anlatmak gerçekten güç. Çünkü camia öyle kritik ve zorlu bir sürecin içerisindeki olası bir puan kaybı çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Böyle bir ortamda oyuncuların sadece sahaya odaklanmaları ve galibiyet için mücadele etmeleri her ne kadar zor olsa da artık kendi potansiyellerini de dışa vurma vakitleri geldi, hatta geçti bile. Bir galibiyet belki çok şey değiştirmez ancak en azından Avrupa kupaları için son ana kadar mücadele edileceğini herkese gösterebilir. Bunun için yarınki maç çok önemli.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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