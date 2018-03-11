Sadece Akhisar'ı düşünün
Fırtına’nın hocası ve kaptanlar, yaşanan kongre sürecinden takımın etkilenmemesi için çok yoğun çaba harcıyor... 54 yaşındaki teknik adam, futbolcularına “Bizim işimiz sahayla ve sadece buraya odaklanacağız. İnsanların yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi
MORAL DA KAZANMAMIZ GEREK
Çalımbay, camianın morale ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Tek hedefimiz var, o da ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlamak. Oyuncularımızla bu konuda konuşma yaptık ve herkesin bu mücadelede olacağına inanıyoruz. Sahada savaşan ve tekmeye kafa atan oyunculardan kurulu bir takımla Akhisarspor deplasmanından istediğimizi alarak döneceğiz" dedi. Bu arada bordo-mavili takımda hafif sakatlıkları geçen Abdülkadir ve N'Doye gibi isimler de teknik heyetin görev vermesi durumunda Akhisarspor maçında forma giyebilecek.
EKSİKLE İDMAN, ABDÜLKADİR KOŞU YAPTI
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo, Jan Durica ve Matus Bero'nun katılmadığı, Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi. Bordo-mavili ekibin pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptığı bildirildi.
DEPLASMANDA 141 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, 141 gündür ise deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Dış sahada son mağlubiyetini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son Alanyaspor maçını 2-1 kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanışmıştı.
Her şey Avrupa için (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor için Teleset Mobilya Akhisarspor maçının önemini anlatmak gerçekten güç. Çünkü camia öyle kritik ve zorlu bir sürecin içerisindeki olası bir puan kaybı çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Böyle bir ortamda oyuncuların sadece sahaya odaklanmaları ve galibiyet için mücadele etmeleri her ne kadar zor olsa da artık kendi potansiyellerini de dışa vurma vakitleri geldi, hatta geçti bile. Bir galibiyet belki çok şey değiştirmez ancak en azından Avrupa kupaları için son ana kadar mücadele edileceğini herkese gösterebilir. Bunun için yarınki maç çok önemli.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
Sadece Akhisar'ı düşünün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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