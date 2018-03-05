‘Galibiyeti hak ettik’ – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ‘Galibiyeti hak ettik’

    ‘Galibiyeti hak ettik’
    Akhisar'da cezalı 'un yerine takımın başında sahaya çıkan antrenör İrfan Saraloğlu, F.Bahçe önünde galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Saraloğlu, "Rakibimiz karşısında maça çok iyi başladık. Yakaladığımız gol fırsatlarını iyi değerlendirdik. F.Bahçe gibi bir takımı 'de yenmek kolay değil. Futbolcularımı kutluyorum. Hedefimiz ligi daha üst sıralarda bitirmek" diye konuştu.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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