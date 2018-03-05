5’inci kez teslim oldu – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    5’inci kez teslim oldu

    5’inci kez teslim oldu
    , 'yi 'de 5'inci kez yendi. İki takım toplamda 12 kez karşılaşırken, Kanarya 6 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere sonuçlandı. Teleset Mobilya Akhisar, ilk yarıda sahasında oynadığı maçta da Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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