Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasına odaklanırken, gözler takımın golcüsü Yevhen Seleznyov'a çevrildi.
Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncu Kadıköy'de de takımın en önemli kozu olacak. Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını boş geçmeyen Seleznyov'un takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör Okan Buruk, "Seleznyov'un kalitesi tartışılmaz. Kendisini çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov'la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:14
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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