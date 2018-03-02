Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da

    Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da

    'de son 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı müsabakasına odaklanırken, gözler takımın golcüsü Yevhen Seleznyov'a çevrildi.

    Devre arasında 'dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncu 'de de takımın en önemli kozu olacak. Ligde Antalyaspor ve (2) ağlarını sarsan, 'nda da son oynanan karşılaşmasını boş geçmeyen Seleznyov'un takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör , "Seleznyov'un kalitesi tartışılmaz. Kendisini çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. karşılaşmasında da Seleznyov'la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek" dedi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:14
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