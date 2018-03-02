Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da

Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncu Kadıköy'de de takımın en önemli kozu olacak. Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını boş geçmeyen Seleznyov'un takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör Okan Buruk, "Seleznyov'un kalitesi tartışılmaz. Kendisini çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov'la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek" dedi.