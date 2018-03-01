Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ya sevk edildi

    <a href="/index/okan-buruk?id=bc99d060-56a9-46cc-af2d-2d9d5cab108f" class="" rel="tag">Okan Buruk</a> <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ya sevk edildi

    Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü , sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'na () sevk edildi.

    Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan rapor şöyle;

    "TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu 'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:03
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