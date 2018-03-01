Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan rapor şöyle;



"TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."