Akhisarspor kupa sınavında
Süper Lig'de ilk yarının son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve devre arasına düşme hattının 4 puan üzerinde 12. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak.
Yeşil-siyahlılar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Akhisaspor'da cezalı Lopes ve Ömer Bayram forma giyemeyecek. Henrique ve Larsson sakatlıkları nedeniyle yok. Hak mahrumiyeti cezası süren teknik direktör Okan Buruk da maçı tribünden takip edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor, kadrodaki operasyon ve transfer harekatına bu maçın ardından başlayacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:43
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
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