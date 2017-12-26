Akhisarspor, başladığı gibi bitiremedi
Süper Lig'de ilk 8 haftayı 16 puan ve averajla 3. sırada geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, galip gelemediği son 9 haftada sadece 3 puan toplayabildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 8. haftada 6-1 kazandığı Trabzonspor maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
İlk devrede 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 19 puana ulaşan Ege temsilcisi, averajla 12. sırada yer aldı. 22 gol atan Teleset Mobilya Akhisarspor, kalesinde 30 gol gördü. Kendi evinde 14 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise 5 puanda kaldı.
Osmanlıspor ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart gören Ömer Bayram ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü Boluspor'a karşı mücadele edemeyecek.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:08
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Belhandadan kimse memnun değil.Yanlış bir transfer.GS' oyun kurucu transfer etmelidir.
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 2
Yorum
db Ulan ne Besiktasmis be. 36 lik Atibaya bile teklif gelmis. Yakinda malzemiciyede teklif gelir.
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Terim'den bir ilk
Toplam 2
Yorum
GS İŞTE BU YA!! BÖYLE AKILLICA İŞ YAPIN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALIRIZ
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