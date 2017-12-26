Düello Osmanlı'nın
Süper Lig’de ilk yarının ve yılın son maçında gol düellosu vardı. Soner’in 2 golüne Musa ve Umar (2) ile karşılık veren Osmanlıspor, 3 puanın sahibi oldu. Ömer Bayram kızardı
DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI
60. dakikada Soner'in penaltıdan attığı goller skora denge getiren Akhisar, 3 dakika sonra Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Umar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-2. Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Osmanlı, küme düşme potasından kurtuldu.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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