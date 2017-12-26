Düello Osmanlı'nın

Süper Lig’de ilk yarının ve yılın son maçında gol düellosu vardı. Soner’in 2 golüne Musa ve Umar (2) ile karşılık veren Osmanlıspor, 3 puanın sahibi oldu. Ömer Bayram kızardı

Süper Lig'de 17. haftanın ve ilk yarının kapanış maçında Teleset Mobilya Akhisar'ı ağırlayan Osmanlıspor, gol düellosundan 3 puanla ayrıldı: 3-2. 8 maçtır galibiyete hasret kalan rakibi karşısında 28'de Musa Çağıran'ın penaltı golüyle öne geçen başkent ekibi, 36'da Soner'in vuruşuna engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. Osmanlıspor, ikinci yarının hemen başında Umar ile öne geçti: 2-1.



DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI

60. dakikada Soner'in penaltıdan attığı goller skora denge getiren Akhisar, 3 dakika sonra Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Umar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-2. Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Osmanlı, küme düşme potasından kurtuldu.



