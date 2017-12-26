 Susic gitti rota Vural – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Susic gitti rota Vural

    Susic gitti rota Vural
    LİGDE oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak devre arasına düşme hattının 4 puan üzerinde giren Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Alanya yönetimi dün yaptığı toplantının ardından Boşnak çalıştırıcnın görevine son verdi. Bu gelişmenin ardından turuncu- yeşilli kulüpte yeni hoca arayışları başladı. İlk iddia ise Yılmaz Vural oldu. "Süper Lig'de bir takımdan teklif aldım. Görüştük yanıt bekliyorum" diyen tecrübeli hocanın sezonun 2. yarısında Alanya'nın başına geçeceği ileri sürüldü.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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