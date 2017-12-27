İlhan Depe Alanyaspor’da

Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren K.Karabük'te yaprak dökümü başladı. Karadeniz ekibinin 25 yaşındaki sol açığı İlhan Depe'nin Alanyaspor'la anlaştığı öğrenildi. Kırmızı-mavililerle kontratı 2019'da bitecek genç futbolcu, bu sezon 18 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.