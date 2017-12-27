 İlhan Depe Alanyaspor’da – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    İlhan Depe Alanyaspor’da

    İlhan Depe Alanyaspor’da
    Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren K.Karabük'te yaprak dökümü başladı. Karadeniz ekibinin 25 yaşındaki sol açığı İlhan Depe'nin Alanyaspor'la anlaştığı öğrenildi. Kırmızı-mavililerle kontratı 2019'da bitecek genç futbolcu, bu sezon 18 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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