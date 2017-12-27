Alanya’ya tesis müjdesi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Ziyarette Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne yapılması planlanan yeni kulüp tesisi projesinin son durumu konuşuldu. Menderes Türel, yapımı planlanan tesis projesinin 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve ihaleye çıkarılacağını söyledi.