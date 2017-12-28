Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Hırvat basınına verdiği özel röportajda 3 teklif aldığını açıklayan Igor Tudor'un yeni takımının Süper Lig ekibi Alanyaspor olacağı iddia edildi.
Galatasaray'la yolları ayrılması sonrası ülkesine dönen ve ailesiyle tatil yapma kararı alan Igor Tudor'la ilgili sıcak bir iddia gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'i gönderen Aytemiz Alanyaspor'un takımın başına Tudor'u getirmek istediği ve birkaç gün içerisinde kendisiyle iletişime geçileceği öne sürüldü.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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