 Alanyaspor'da sportif direktörle yollar ayrıldı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'da sportif direktörle yollar ayrıldı

    <a href="/index/alanyaspor?id=23ddba95-d7db-4309-b2a0-3ad0e60b2141" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'da sportif direktörle yollar ayrıldı

    Süper Lig ekibi Aytemiz 'da sportif direktör ile yollar ayrıldı.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Başkanı , kulüpte 4,5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

    'un camianın içerisinden yetişen bir isim olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." dedi.
    Savut ise 'un yuvası olduğunu, şartlar gereği görevinden ayrıldığını belirtti. Savut, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

    Açıklamaların ardından Çavuşoğlu, hizmetlerinden dolayı Savut'a plaket verdi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:15
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