Alanyaspor'da sportif direktörle yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Taner Savut ile yollar ayrıldı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüpte 4,5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.
Taner Savut'un camianın içerisinden yetişen bir isim olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." dedi.
Savut ise Alanyaspor'un yuvası olduğunu, şartlar gereği görevinden ayrıldığını belirtti. Savut, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Açıklamaların ardından Çavuşoğlu, hizmetlerinden dolayı Savut'a plaket verdi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:15
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Hakkı Emirhan Cümle arasında yazım yanlışı yapmanız anlaşılır ancak başlık yazdıktan sonra, en azından göz ucuyla dahi bakmamış olmanız rezalet!
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