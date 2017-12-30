''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''
Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi.
Bir haber sitesinin sosyal medyadaki 'Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı' başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:40
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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