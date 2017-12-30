 Hikmet Karaman Süper Lig'e geri döndü – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    'e geri döndü

    Hikmet Karaman Süper Lig'e geri döndü

    Teknik direktör arayışında olan aradığı teknik adamı buldu. ekibi geçtiğimiz sezon küme düşen 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam 'la anlaştı...

    SON 5 MAÇTA 4 YENİLGİ...
    'in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan , son 5 maçından 4'ünü kaybetmi, 1'inde berabere kalmıştı. Alınan bu kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic'le yollar ayrılmıştı.


    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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