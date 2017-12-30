Hikmet Karaman Süper Lig'e geri döndü
Teknik direktör arayışında olan Alanyaspor aradığı teknik adamı buldu. Akdeniz ekibi geçtiğimiz sezon küme düşen Çaykur Rizespor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la anlaştı...
SON 5 MAÇTA 4 YENİLGİ...
Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan Alanyaspor, son 5 maçından 4'ünü kaybetmi, 1'inde berabere kalmıştı. Alınan bu kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic'le yollar ayrılmıştı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:41
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
crm iyi bir fenerbahçeli ama fenerin bu kadrosunda oynayacak formda değil.yazık almanyanın 2. lig takımı istiyor.çok çalışmalı.boşa para verildi
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 9
Yorum
salim 10 milyondan fazla etmez kadroya bile girmekte zorlanır fos transfer
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
fb trabzon boşuna göndermedi.bjk yi kazıklıyacaktı kabak fb ye patladı.hep sakat.yalan oynayamadığı için .sakat futbolcuyu almanlar niye alsın.
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