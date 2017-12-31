 Hikmet Karaman Alanya yolunda – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Alanya yolunda

    <a href="/index/hikmet-karaman?id=0cb511c3-1d67-4c7d-831a-2b5390a66e10" class="" rel="tag">Hikmet Karaman</a> Alanya yolunda
    Alanyaspor'da teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'le yolları ayıran turuncu- yeşilli yönetimin tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la büyük ölçüde anlaştığı, imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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