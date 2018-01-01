 Hikmet Karaman'dan 'Aytemiz Alanyaspor' paylaşımı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan 'Aytemiz ' paylaşımı

    Hikmet Karaman'dan 'Aytemiz Alanyaspor' paylaşımı

    , Aytemiz ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.

    Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz 'un, ile anlaştığı iddia edilmişti. Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, "Alanyaspor hayırlı olsun" mesajlarına, "Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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