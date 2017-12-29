 Advocaat'ın ilk transferi G.Saray'dan! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
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    Advocaat'ın ilk transferi G.Saray'dan!

    Advocaat'ın ilk transferi G.Saray'dan!

    'da forma şansı bulamayan 'a sürpriz bir talip çıktı.

    'da kadroda şans bulmakta zorlanan için 'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenen performansı veremeyen tecrübeli futbolcuyu 'ın takip ettiği belirtildi.

    Hollanda'da Sparta Rotterdam'ın başına geçen Advocaat'ın, 'de çalıştığı dönemden de bildiği ve vatandaşı Donk için hareketine geçeceği öne sürüldü.

    Yeni yılı beklediği ifade edilen Advocaat'ın, transfer dönemi açılır açılmaz Ryan Donk başta olmak üzere listesindeki futbolcular için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

    "YA TANIDIĞIM DONK OLACAK, YA DA GİDECEK"
    , geçtiğimiz gün kupada oynanan Bucaspor maçının ardından Ryan Donk'tan olan beklentileri açıklamıştı.

    Tecrübeli teknik adam Donk ile ilgili ''Ya benim 'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:04
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