Advocaat'ın ilk transferi G.Saray'dan!

Galatasaray'da kadroda şans bulmakta zorlanan Ryan Donk için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenen performansı veremeyen tecrübeli futbolcuyu Dick Advocaat'ın takip ettiği belirtildi.

Hollanda'da Sparta Rotterdam'ın başına geçen Advocaat'ın, Türkiye'de çalıştığı dönemden de bildiği ve vatandaşı Donk için transfer hareketine geçeceği öne sürüldü.

Yeni yılı beklediği ifade edilen Advocaat'ın, transfer dönemi açılır açılmaz Ryan Donk başta olmak üzere listesindeki futbolcular için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

"YA TANIDIĞIM DONK OLACAK, YA DA GİDECEK"

Fatih Terim, geçtiğimiz gün kupada oynanan Bucaspor maçının ardından Ryan Donk'tan olan beklentileri açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam Donk ile ilgili ''Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullanmıştı.