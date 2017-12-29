Advocaat'ın ilk transferi G.Saray'dan!
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Donk'a sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'da kadroda şans bulmakta zorlanan Ryan Donk için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenen performansı veremeyen tecrübeli futbolcuyu Dick Advocaat'ın takip ettiği belirtildi.
Hollanda'da Sparta Rotterdam'ın başına geçen Advocaat'ın, Türkiye'de çalıştığı dönemden de bildiği ve vatandaşı Donk için transfer hareketine geçeceği öne sürüldü.
Yeni yılı beklediği ifade edilen Advocaat'ın, transfer dönemi açılır açılmaz Ryan Donk başta olmak üzere listesindeki futbolcular için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.
"YA TANIDIĞIM DONK OLACAK, YA DA GİDECEK"
Fatih Terim, geçtiğimiz gün kupada oynanan Bucaspor maçının ardından Ryan Donk'tan olan beklentileri açıklamıştı.
Tecrübeli teknik adam Donk ile ilgili ''Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:04
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Kaan Ayhan için ilk teklif
Toplam 3
Yorum
Aslan MILLITAKIMADA DAVET ETMIS VE FORMAYI VERMISTI HAYIRLI OLSUN
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Arda ile Etiler’de dev zirve
Toplam 17
Yorum
gs arda cok şımardı, aklı varsa biraz hareketlerine dikkat eder ve gs ya döner yoksa sürünmeye devam kimse almaz onu..
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Kampa yetişir
Toplam 1
Yorum
Aslan EN AZ 4 COK IYI TRANSFER LAZIM KAMPA YETISMELI HANGI KAMPA ACABA YAZ KAMPINAMI BU DURSUN AVRUPADA HAVLU ATTIKTAN SONRA TRANSFER YAPMADIMI?
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