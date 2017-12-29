 Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!

    Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!

    Duayen yazar , eski milli futbolcu 'a bağlanan aylığın G.Saray tarafından kesilmesine tepki gösterdi. İşte Uluç'un o yazısı...

    , milli takımın ve 'ın en önemli oyuncularındandı. Bu ülkenin ilk ve gelmiş geçmiş en büyük liberosu. Galatasaray'ın iç, dış zaferlerinde büyük rol oynamıştır.
    geçirdi. Beyni zedelendi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Bakıma muhtaç.
    Galatasaray yönetimi vefa göstermiş, 1500 lira aylık bağlamıştı.
    Bu 1500 lira, kulübü batıranlara fazla gelmiş, kesmişler..
    Yuh olsun!.. Yazıklar olsun!.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:57
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