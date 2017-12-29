Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Duayen yazar Hıncal Uluç, eski milli futbolcu Erhan Önal'a bağlanan aylığın G.Saray tarafından kesilmesine tepki gösterdi. İşte Uluç'un o yazısı...
Kaza geçirdi. Beyni zedelendi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Bakıma muhtaç.
Galatasaray yönetimi vefa göstermiş, 1500 lira aylık bağlamıştı.
Bu 1500 lira, kulübü batıranlara fazla gelmiş, kesmişler..
Yuh olsun!.. Yazıklar olsun!.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:57
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 1
Yorum
Aslan ALEX TELLESI UCUZA SATAN DURSUN ÖZBEK HIC UTANMIYORMU ? BU ADAM DAHALE BASKANLIK YAPACAK !
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"Futbolcularım artık geleceğe bakıyor"
Toplam 1
Yorum
kenan özkan Sayın hocam takımın son 2 maçı tam bir hüsrandı.Diğer yandan Kupayı istiyorum diyorsunuz ve Konyaspor maçına yedek ağırlıklı çıkıyorsunuz.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 13
Yorum
hakan yabancı sayısı azaltılırsa alper, ozan gibi şişirilmiş adamlar gece klüplerinden hiç cıkmaz alternatifleri olmayacagı için,
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