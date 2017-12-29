 Albayrak: Bu dönem yokum – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Albayrak: Bu dönem yokum

    Albayrak: Bu dönem yokum
    Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak, ısrarlara rağmen 'in listesine girmedi. Albayrak, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım" dedi. Albayrak, futbol şubesinde görev aldığı dönemlerde oyuncularla kurduğu sıcak ilişkilerle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibiydi
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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