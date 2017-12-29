 Donk'a İmparator dopingi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Donk'a İmparator dopingi

    Donk'a İmparator dopingi

    ’nun diz sakatlığı, Hollandalı’nın kaderini değiştirdi. , ’a forma verecek

    görevdeyken devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılan , 'in gelişiyle beraber 'da beyaz sayfa açtı... Hollandalı oyuncunun kupada 'u 3-0 yendikleri maçta sergilediği performanstan memnun kalan Terim, takım içinde 'nun alternatifi olarak Donk'u belirledi. Sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen en az 3 hafta tedavi olacak ve ikinci yarının başına yetişme ihtimali düşük. bu periyotta Donk'tan yararlanacak. SABAH'a konuşan ise, "Devre arası kampına katılacağım ve idmanları heyecanla bekliyorum. Kendimi göstereceğim ve elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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    'nun dizine yapılan iğnenin sakatlık süresini kısaltacağını öğrendim. Brezilyalı yıldız, bir aksilik olmazsa ikinci yarının ilk maçı olan maçına yetişecek. Ancak , asla riske girmez, bu yüzden 'nun yerine Donk'u hazırlamasını mantıklı buluyorum. Donk kupa maçlarında hazır bir görüntü sergiledi. Üstelik savunmada da gerektiğinde görev yaptı ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Terim, kalitesine inandığı oyuncuların önce özgüvenini yükseltir...

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:38
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