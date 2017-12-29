Donk'a İmparator dopingi
Fernando’nun diz sakatlığı, Hollandalı’nın kaderini değiştirdi. Fatih Terim, Ryan Donk’a forma verecek
Tudor görevdeyken devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Ryan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle beraber Galatasaray'da beyaz sayfa açtı... Hollandalı oyuncunun kupada Bucaspor'u 3-0 yendikleri maçta sergilediği performanstan memnun kalan Terim, takım içinde Fernando'nun alternatifi olarak Donk'u belirledi. Sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando en az 3 hafta tedavi olacak ve ikinci yarının başına yetişme ihtimali düşük. Fatih Terim bu periyotta Donk'tan yararlanacak. SABAH'a konuşan Ryan Donk ise, "Devre arası kampına katılacağım ve idmanları heyecanla bekliyorum. Kendimi göstereceğim ve elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Fernando'nun dizine yapılan iğnenin sakatlık süresini kısaltacağını öğrendim. Brezilyalı yıldız, bir aksilik olmazsa ikinci yarının ilk maçı olan Kayserispor maçına yetişecek. Ancak Fatih Terim, asla riske girmez, bu yüzden Fernando'nun yerine Donk'u hazırlamasını mantıklı buluyorum. Donk kupa maçlarında hazır bir görüntü sergiledi. Üstelik savunmada da gerektiğinde görev yaptı ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Terim, kalitesine inandığı oyuncuların önce özgüvenini yükseltir...
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:38
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Eren Derdiyok'a vize yok!
Toplam 5
Yorum
kara murat gönder gitsin işte iseteyen de var.
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Fırtına'ya Jamaikalı sol bek
Toplam 3
Yorum
erol yaşı kaç ? 33 ten aşağı ise olmaz.hahahaa
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