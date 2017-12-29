 Özbek'in listesi belli oldu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Özbek'in listesi belli oldu

    Özbek'in listesi belli oldu

    Eşref Alaçayır'ın yeni dönemde listede yer almaması üzerine Başkan , Avukat 'nu yönetim kurulu listesine aldı.

    Sarı kırmızılı camianın genç genel kurul üyelerinden Selim Sefada da, Başkan 'in listesine dahil edildi. Ayrıca durumu merak edilen mevcut yönetimde Basketboldan Sorumlu idareci olarak görev yapan 'ın yeni dönemde de Özbek'in listesinde yer alacağı belirtildi.

    Hafta başından bu yana Camiada birçok isimle görüşen Özbek yönetim kuruluna bu sabah saatlerinde 2 ismi daha dahil edip başkanlığına listesini temsil edecek.

    Netleşen isimler şunlar: , Nasuhi Sezgin, , Ali Yüce, , Osman Kocaman, Mehmet Onurtan, Ozan Oral, Ahmet Cebeci, Cevat Genç, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:02
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