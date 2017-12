İşte Galatasaray'ın başkan adayları...

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Turgay Kıran başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bir dönem İkinci Başkanlık görevini yürüten Kıran, "Başkan adaylığına her zaman varım" ifadelerini kullandı.



Kıran, yaptığı açıklamada Dursun Özbek'in kararını değerlendirerek, "Çok geç bir karar verdi ve Galatasaray'a tam zarar verecek bir dönemde de böyle bir kararı almak zorunda kaldı. Ben her zaman -geçen dönemde de söylemiştim- Galatasaray'ın en sıkıntılı dönemlerinde dahi benim mücadelem Galatasaray'da demokrasinin işleyiş olması ve bu başkanlık adaylığında her zaman var olmamdır. Bunları Galatasaraylılar çok iyi biliyor. Biz Galatasaray'ı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Söz verip de yarı yolda kaçmadık." dedi.



İşte kulislerde konuşulan diğer isimler...