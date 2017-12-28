İşte Terim'in transfer listesi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer için ipleri eline alıyor. Öncelikli olarak 'kiralık' formülünü devreye sokacak sarı kırmızılılarda rota Avrupa'da oynayan oyunculara çevrildi. Verdiği rapor doğrultusunda takıma takviye isteyen Terim'in öncelikli listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in ara transfer dönemi için yönetime sunduğu listedeki yıldızlar...
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