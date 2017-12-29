 Cengiz: Baskılar var – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Cengiz: Baskılar var

    Cengiz: Baskılar var
    Başkanlığa aday olan ve 135 imzayı divana teslim eden , çalışmalarını sürdürüyor. Cengiz, "Listemiz hemen hemen şekillendi. 1-2 noktada değerlendirme sürüyor" derken, kendisi için imza verenlerin 'Nasıl imza verirsin?' diye arandığını, bunun suç olduğunu vurguladı. Cengiz'in yönetim kurulunda Yasin Çakmak, Timur Kuban, Ahmet Şenkal ve Adil Arapoğlu yer alıyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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