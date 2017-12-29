 Alaçayır yalanladı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Alaçayır yalanladı

    Alaçayır yalanladı
    Yönetim kurulu üyesi Av. , kendisine atfedilen "Terim gelirse kendimi yakarım" sözlerini yalanladı. Alaçayır, "Başkanımızın da katılımı ile yönetim kurulunun 'oybirliği' ile bir kararı almasından sonra 'ın menfaatlerinin üzerinde bir tutum olamaz. Bir olmak zamanıdır başka Galatasaray yok" açıklamasını yaptı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alaçayır yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN