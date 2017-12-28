Eren Derdiyok'a vize yok!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig ekipleri tarafından transfer edilmek istenen Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok’a vize vermedi.
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig kulüpleri tarafından istenen Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok hakkında kararını verdi. Fatih Terim kadroda uzun zamandır forma şansı bulmayan iki ismi göndermeyi düşünmüyor.
Galatasaray'da Igor Tudor döneminde küstürülen ve ligde fazla şans verilmeyen Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'e Süper Ligden birçok kulüp talip olmuştu. Başta Konyaspor olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmayı planladığı Galatasaraylı 2 futbolcuya izin çıkmadı.
SEZONUN İKİNCİ YARISINDA KADRODA DÜŞÜNÜYOR
Fatih Terim, Sinan Gümüş ile Eren Derdiyok'un, takımda kesinlikle kalmasını istediği ve ligin 2. yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayacaklarını belirtti. Kısaca Galatasaray'da Sinan ve Eren'in ayrılığı söz konusu değil. (Futbol arena)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:37
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
Eren Derdiyok'a vize yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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