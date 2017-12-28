 Eren Derdiyok'a vize yok! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'a vize yok!

    <a href="/index/eren-derdiyok?id=62399730-e2aa-4f8e-98b4-24ecc2e9e4d8" class="" rel="tag">Eren Derdiyok</a>'a vize yok!

    teknik direktörü , ekipleri tarafından transfer edilmek istenen Sinan Gümüş ve ’a vize vermedi.

    'ın teknik patronu , kulüpleri tarafından istenen Sinan Gümüş ve hakkında kararını verdi. kadroda uzun zamandır forma şansı bulmayan iki ismi göndermeyi düşünmüyor.

    'da Igor Tudor döneminde küstürülen ve ligde fazla şans verilmeyen ve Sinan Gümüş'e Süper Ligden birçok kulüp talip olmuştu. Başta Konyaspor olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmayı planladığı Galatasaraylı 2 futbolcuya izin çıkmadı.

    SEZONUN İKİNCİ YARISINDA KADRODA DÜŞÜNÜYOR
    , Sinan Gümüş ile 'un, takımda kesinlikle kalmasını istediği ve ligin 2. yarısında 'a önemli katkılar sağlayacaklarını belirtti. Kısaca 'da Sinan ve Eren'in ayrılığı söz konusu değil. (Futbol arena)

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:37
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