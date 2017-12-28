Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig kulüpleri tarafından istenen Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok hakkında kararını verdi. Fatih Terim kadroda uzun zamandır forma şansı bulmayan iki ismi göndermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Igor Tudor döneminde küstürülen ve ligde fazla şans verilmeyen Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'e Süper Ligden birçok kulüp talip olmuştu. Başta Konyaspor olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmayı planladığı Galatasaraylı 2 futbolcuya izin çıkmadı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA KADRODA DÜŞÜNÜYOR

Fatih Terim, Sinan Gümüş ile Eren Derdiyok'un, takımda kesinlikle kalmasını istediği ve ligin 2. yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayacaklarını belirtti. Kısaca Galatasaray'da Sinan ve Eren'in ayrılığı söz konusu değil. (Futbol arena)