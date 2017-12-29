 Yarsuvat girmiyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Yarsuvat girmiyor

    Yarsuvat girmiyor
    Muhalefetin 'in karşısına çıkarmak istediği Duygun Yarsuvat ikna edilemedi. Yarsuvat'ın hem ilerleyen yaşı hem de şartları uygun bulmadığı için aday olmayacağı belirtildi. Avukat Begüm Özkan da sosyal medya hesabından, "Aday değilim" mesajını paylaştı
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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