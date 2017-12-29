 Kampa yetişir – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Kampa yetişir

    Kampa yetişir
    'da 'in göreve gelmesi ile birlikte daha önce planlanan planlaması da sil baştan oldu. Terim, yönetimle yaptığı görüşmede, 7 Ocak'ta başlayacak kampa 2 yerli, 2 yabancı 4 transfer istedi. Bu oyuncuların yetişmesi zor gibi gözükse de başkan ve kardeşi Mehmet Özbek kampa en az 2 yeni futbolcuyu mutlaka hazır edecektir. Başkan ve kardeşinin, Florya'nın anahtarlarını teslim ettikleri İmparator'un olmazsa olmazı sol bek transferi için ise yoğun bir çaba harcadıkları belirtiliyor.

    Mini yorum: Savaş Çorlu
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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