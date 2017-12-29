 Ali Yavaş dönemi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    dönemi

    Ali Yavaş dönemi
    Galatasaray'da 'in göreve gelmesi ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde personel değişimi devam ediyor. 'da alt yapının başına 'ın yerine Ali Yavaş getirildi. Yavaş koordinatör olarak çalışacak.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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