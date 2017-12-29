Futbol Turkuvaz’da izlenir

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşıyor. Adrenalinin zirve yaptığı Son 16 Turu ilk maçları sona ererken, 16 takımın çeyrek finale çıkmak için son kozunu oynayacağı 16, 17 ve 18 Ocak'taki rövanş karşılaşmaları nefesleri kesecek.



TÜRKİYE'NİN dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları Turkuvaz Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.