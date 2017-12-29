 Asamoah'ı Alex Telles getirecek! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Asamoah'ı getirecek!

    Asamoah'ı Alex Telles getirecek!

    'ın devre arasında transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'ın kaderinin, bir dönem Galatasaray'da oynayan 'e bağlı olduğu ortaya çıktı.

    'dan Porto'ya olan ve son 1,5 sezonda performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken için devre arası transfer döneminde da hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Sezon başında Atalanta'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı sözleşmesindeki maddeler nedeniyle bir türlü transfer edemeyen Juventus, Asamoah'ın Galatasaray'a transferine de izin vermemişti. İtalyan temsilcisi devre arasında bir sol kanat takviyesi yapmayı planlarken, listedeki ilk ismin Alex Telles olduğu ortaya çıktı.

    Portekiz basınında yer alan haberde, Juventus'un devre arasında Alex Telles için bir teklif yapacağı belirtildi. Brezilyalı sol kanat oyuncusu ile Juventus'un dışında de devrede... Juventus'un, Telles'i kadrosuna katması halinde Asamoah'ın Galatasaray'a transferine de izin vermesi bekleniyor.

    Alex Telles bu sezon Porto formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:23
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