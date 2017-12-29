Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Galatasaray'ın devre arasında transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'ın kaderinin, bir dönem Galatasaray'da oynayan Alex Telles'e bağlı olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan ve son 1,5 sezonda performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Alex Telles için devre arası transfer döneminde Juventus da hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Atalanta'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı sözleşmesindeki maddeler nedeniyle bir türlü transfer edemeyen Juventus, Asamoah'ın Galatasaray'a transferine de izin vermemişti. İtalyan temsilcisi devre arasında bir sol kanat takviyesi yapmayı planlarken, listedeki ilk ismin Alex Telles olduğu ortaya çıktı.
Portekiz basınında yer alan haberde, Juventus'un devre arasında Alex Telles için bir teklif yapacağı belirtildi. Brezilyalı sol kanat oyuncusu ile Juventus'un dışında Chelsea de devrede... Juventus'un, Telles'i kadrosuna katması halinde Asamoah'ın Galatasaray'a transferine de izin vermesi bekleniyor.
Alex Telles bu sezon Porto formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:23
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 1
Yorum
Aslan ALEX TELLESI UCUZA SATAN DURSUN ÖZBEK HIC UTANMIYORMU ? BU ADAM DAHALE BASKANLIK YAPACAK !
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"Futbolcularım artık geleceğe bakıyor"
Toplam 1
Yorum
kenan özkan Sayın hocam takımın son 2 maçı tam bir hüsrandı.Diğer yandan Kupayı istiyorum diyorsunuz ve Konyaspor maçına yedek ağırlıklı çıkıyorsunuz.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 13
Yorum
hakan yabancı sayısı azaltılırsa alper, ozan gibi şişirilmiş adamlar gece klüplerinden hiç cıkmaz alternatifleri olmayacagı için,
Asamoah'ı Alex Telles getirecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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