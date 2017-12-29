Asamoah'ın alternatifi yine İtalya'dan!

Galatasaray, Juventus'tan Kwadwo Asamoah transferini sonlandıramazse Inter'den Davide Santon'u kadrosuna katmaya çalışacak.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; sol bekte yaşadığı soruna çare bulmaya çalışan sarı kırmızılı ekip, Juventus'un Asamoah'ı bırakmaktan vazgeçmesi üzerine planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ı ara transferde kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Ganalı futbolcu için Torino temsilcisine son bir teklif yapacak.

Juventus'un olumsuz bir geri dönüş yapması halinde sarı kırmızılılar, Inter'de forma giyen 26 yaşındaki Davide Santon için nabız yoklayacak. Santon, Nagatomo ve sezon başında 20 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert'in arkasında formaya hasret kaldı.

Galatasaray, İtalyan sol beki bonservis bedeli ödemeden almaya çalışacak. Inter'den gelen teklife göre strateji belirlenecek.