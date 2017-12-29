Asamoah'ın alternatifi yine İtalya'dan!
Ara transfer döneminde sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray, Kwadwo Asamoah için son kez Juventus ile görüşecek. Olumsuz geri dönüş alınması halinde Inter'in 26 yaşındaki savunmacısı Davide Santon için teklif yapılacak.
Galatasaray, Juventus'tan Kwadwo Asamoah transferini sonlandıramazse Inter'den Davide Santon'u kadrosuna katmaya çalışacak.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; sol bekte yaşadığı soruna çare bulmaya çalışan sarı kırmızılı ekip, Juventus'un Asamoah'ı bırakmaktan vazgeçmesi üzerine planlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ı ara transferde kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Ganalı futbolcu için Torino temsilcisine son bir teklif yapacak.
Juventus'un olumsuz bir geri dönüş yapması halinde sarı kırmızılılar, Inter'de forma giyen 26 yaşındaki Davide Santon için nabız yoklayacak. Santon, Nagatomo ve sezon başında 20 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert'in arkasında formaya hasret kaldı.
Galatasaray, İtalyan sol beki bonservis bedeli ödemeden almaya çalışacak. Inter'den gelen teklife göre strateji belirlenecek.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
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