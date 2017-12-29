Galatasaray'da 2010-11'den sonra ilk
Galatasaray, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında aldığı 8 mağlubiyetin ardından en kötü ikinci ilk yarı performansını bu sezon sergiledi. Aslan, ligin ilk devresini 4 yenilgiyle tamamladı.
2010-2011'den sonra en fazla
Galatasaray, kötü geçirdiği 2010-2011 sezonun ilk yarısında toplam 8 mağlubiyet almıştı. Bu sezondan sonra Aslan, en fazla yenilgiyi de bulunduğumuz sezonunda içerisinde aldı. Sarı-kırmızılılar, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında 2, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise 3 kez taraftarını üzdü.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:07
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 1
Yorum
Aslan ALEX TELLESI UCUZA SATAN DURSUN ÖZBEK HIC UTANMIYORMU ? BU ADAM DAHALE BASKANLIK YAPACAK !
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"Futbolcularım artık geleceğe bakıyor"
Toplam 1
Yorum
kenan özkan Sayın hocam takımın son 2 maçı tam bir hüsrandı.Diğer yandan Kupayı istiyorum diyorsunuz ve Konyaspor maçına yedek ağırlıklı çıkıyorsunuz.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 13
Yorum
hakan yabancı sayısı azaltılırsa alper, ozan gibi şişirilmiş adamlar gece klüplerinden hiç cıkmaz alternatifleri olmayacagı için,
Galatasaray'da 2010-11'den sonra ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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