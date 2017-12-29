 Galatasaray'da 2010-11'den sonra ilk – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da 2010-11'den sonra ilk

    Galatasaray'da 2010-11'den sonra ilk

    , 2010-2011 sezonunun ilk yarısında aldığı 8 mağlubiyetin ardından en kötü ikinci ilk yarı performansını bu sezon sergiledi. Aslan, ligin ilk devresini 4 yenilgiyle tamamladı.

    'de şampiyonluk adaylarından olan , 2017-2018 sezonunun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Sezonu Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile başlayıp, ilk yarıyı Teknik Direktör Fatih Terim ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, toplam 35 puan topladı. Ligde ilk 9 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı. Toplamda 4 kez sahadan boynu bükük ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzon'un dışında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi. Aslan, Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından da hoca değişikliğine gitti.

    2010-2011'den sonra en fazla
    Galatasaray, kötü geçirdiği 2010-2011 sezonun ilk yarısında toplam 8 mağlubiyet almıştı. Bu sezondan sonra Aslan, en fazla yenilgiyi de bulunduğumuz sezonunda içerisinde aldı. Sarı-kırmızılılar, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında 2, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise 3 kez taraftarını üzdü.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da 2010-11'den sonra ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN