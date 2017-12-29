Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Galatasaray'da yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesi Abdurrahim Albayrak sürprizi yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Abdurrahim Albayrak'ı ikna ettiği ve yeni yönetimde yer alacağı öğrenildi.
Bu akşam listelerin resmen açıklanması öncesi Galatasaray'da büyük bir sürpriz gerçekleşti. Erken seçim kararı alan ve yönetimini yenileyen Dursun Özbek, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile anlaştığı ve Özbek'in yönetiminde yer alacağı ifade edildi.
Geçmişte elde edilen başarılarda büyük oynadığı etkin rolle büyük pay sahibi olan Abdürrahim Albayrak'ı listesine eklemek isteyen başkan Özbek, tecrübeli yöneticiyi de yönetim kuruluna aldı.
Geçtiğimiz günlerde 'Hiçbir adayın listesinde yokum' açıklamasını yapan Albayrak'la sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, 'Mayıs 2018 bizim için çok önemli, güçlü bir takım ve yönetim oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yeni yönetimimde sen de olmalısın. Sen olmazsan olmaz' dediği öğrenildi.
Her fırsatta Galatasaray sevgisini gösteren Abdürrahim Albayrak'ın Özbek'in bu sözlerinden sonra hayır diyemediği ve yeni yönetimde olmayı kabul ettiği öğrenildi.
CENK ERGÜN FLORYA'DAN AYRILIYOR
Galatasaray'da bir başka gelişme de Cenk Ergün için yaşanıyor. Bu sezon görev sınırları genişleyen ve Florya'ya üs kuran Cenk Ergün de Türk Telekom Stadı'na geri dönüyor.
İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ
Dursun Özbek listesinde şu isimler yer alıyor:
Abdurrahim Albayrak
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Osman Kocaman
Cevat Genç
Ahmet Cebeci
Selim Sefada
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
Mehmet Onur Tan
Ozan Oral
Can Topsakal
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:42
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 6
Yorum
hoty adam 87 kilo 176 boyu .. hantal ama lig,de 6 gol 5 asist yapmısş
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Bir veda havası
Toplam 3
Yorum
Q7 VEDA BAKIŞI DEĞİL. HİÇ Mİ DUYGUDAN ANLAMIYORSUNUZ. BİR İNSAN EVLADIYLA NASIL GURUR DUYARAK BAKIYORSA O DA ÖYLE BAKIYOR.
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Mitrovic yolcu!
Toplam 5
Yorum
Kemal Mitroviç kesinlikle iyi bir oyuncudur. Bir de daha çok gençtir. Bence satılmamalı.
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