 Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Büyük sürpriz! dönüyor!

    Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!

    'da yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesi sürprizi yaşanıyor. Galatasaray Başkanı 'in, Abdurrahim Albayrak'ı ikna ettiği ve yeni yönetimde yer alacağı öğrenildi.

    Bu akşam listelerin resmen açıklanması öncesi 'da büyük bir sürpriz gerçekleşti. Erken seçim kararı alan ve yönetimini yenileyen , eski yöneticilerden ile anlaştığı ve Özbek'in yönetiminde yer alacağı ifade edildi.

    Geçmişte elde edilen başarılarda büyük oynadığı etkin rolle büyük pay sahibi olan Abdürrahim Albayrak'ı listesine eklemek isteyen başkan Özbek, tecrübeli yöneticiyi de yönetim kuruluna aldı.

    Geçtiğimiz günlerde 'Hiçbir adayın listesinde yokum' açıklamasını yapan Albayrak'la sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, 'Mayıs 2018 bizim için çok önemli, güçlü bir takım ve yönetim oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yeni yönetimimde sen de olmalısın. Sen olmazsan olmaz' dediği öğrenildi.

    Her fırsatta Galatasaray sevgisini gösteren Abdürrahim Albayrak'ın Özbek'in bu sözlerinden sonra hayır diyemediği ve yeni yönetimde olmayı kabul ettiği öğrenildi.

    CENK ERGÜN FLORYA'DAN AYRILIYOR
    Galatasaray'da bir başka gelişme de Cenk Ergün için yaşanıyor. Bu sezon görev sınırları genişleyen ve Florya'ya üs kuran Cenk Ergün de Stadı'na geri dönüyor.

    İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ

    Dursun Özbek listesinde şu isimler yer alıyor:

    Abdurrahim Albayrak

    Özkan Olcay

    Nasuhi Sezgin

    Ali Yüce

    Mehmet Dedeoğlu

    Osman Kocaman

    Cevat Genç

    Ahmet Cebeci

    Selim Sefada

    Ural Aküzüm

    İsmail Sarıkaya

    Mehmet Onur Tan

    Ozan Oral

    Can Topsakal

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:42
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