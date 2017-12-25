Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Alanyaspor'da, teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi. Antalyaspor'la oynanan maçı 3-1 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susiç ile yollar ayrıldı.
5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
En son Antalyaspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken sadece 1 maçtan beraberlikle ayrılmıştı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
Bedri Davut Aykut Kıocaman Fenerbahçe'yi bir antrenör takımı yapmak istiyor . Fener bahçe gibi yıldız oyuncuları olan takımlar antrenör takımı olamaz
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Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 7
Yorum
metin ersun yanal klubu nerdeyse kume dusurecektin bide tazminat istiyorsun adamda buraz utanma olur
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Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
alik korkak oyun gol getirmiyor. gollcüsuz oyun korkak oyun yine hüsran yine kayıp 2 puan.ceza sahasında kısa paslar verkaçla defansı açmalıydı.
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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