 Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

    Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

    Süper Lig ekibi Alanyaspor'da, teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı.

    Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi. Antalyaspor'la oynanan maçı 3-1 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susiç ile yollar ayrıldı.

    5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
    En son Antalyaspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken sadece 1 maçtan beraberlikle ayrılmıştı.

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    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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